Zašto nikad nemamo što odijenuti, a ormari su nam puni?

Tips by Renata

Dogodi li vam se da prije izlaska iz kuće/stana ulovite sami sebe kako stojite izgubljeni pred ormarom i u očaju donosite zaključak (po tko zna koji put) kako jednostavno nemate što odjenuti?!

I onda nabacite na sebe prvo što vam dođe pod ruku te odlazite za obavezama s mišlju kako morate u shopping što je “koma” jer ćete opet neplanirano trošiti…

Hm… Scenarij je poznat… A i izgovor kako nas ne bi pekla savjest… Jer nekako sumnjam da svijetom hodamo goli i bosi te to odjednom osvijestimo, i to najčešće ujutro, nakon tri odgađanja alarma i opće strke jer smo “na knap” s vremenom.

Ili prije večernjeg izlaska. 😉

A onda shvatimo da stalno nešto posuđujemo frendicama i da se ormari doslovno raspadaju od prekrcanosti…

Ustvari, ne budimo lijeni i organizirajmo se bolje! Moja mama večer prije pripremi kombinaciju i riješi “problem” iako se toliko rano budi da vjerujem kako bi i ujutro imala vremena za slaganje, ne jedne već pet kombinacija!

I ja se budim rano ali mi to nije pomoglo. Ustvari, negdje u hodu (između opuštenosti jer se budim prije nego zazvoni alarm i bjesomučnoj strci prije izlaska) se istope te minute…

I to me baš počelo nervirati! Zato sam odlučila poraditi na boljoj organizaciji jutarnjeg vremena za spremanje.

Uskladila sam sinoć kombinaciju s obavezama i još razbila crnu s najtrendi bojom ove jeseni-crvenom (muka mi je od crne, sive i bež koje godinama gledamo u ormarima čim padnu prve kiše).

Dakle, crvenim kaputom protiv jutarnjeg sivila! 😉