Što je lasersko uklanjanje madeža?

Koža je jedan od najvećih organa ljudskog tijela, a njezina kompleksna građa i direktna izloženost okolišu čini je podložnom raznim pojavama i oboljenjima. Jedna od najučestalijih pojava su madeži koji bi se trebali redovito pregledavati i držati pod kontrolom.

Na pitanja kao odgovara naša doktorica: Dr. Jolanda Kanižaj-Rajković, specijalist dermatovenerologije.

Zašto se pojavljuju madeži?

Gotovo svaka osoba ima nekoliko madeža, a njihovo pojavljivanje određeno je tipom kože, naslijeđem te vanjskim uzrocima, od kojih UV zračenje dokazano ima velik utjecaj. Najvažnija činjenica vezana uz madeže je uzročno-posljedična povezanost s melanomom, teškim oblikom tumora kože, koji u 40 posto slučajeva nastaje u samom madežu ili njegovoj neposrednoj okolini.

Kakvi su madeži skloni promjenama?

Istraživanja potvrđuju da su pojedini tipovi madeža skloni promjenama i prelasku u zloćudan oblik. Maligni melanom brzo se širi i metastazira, tako da pravodobno otkrivanje i primjerena terapija daju veće šanse za preživljavanje. Drugim riječima, ako se dijagnosticira i kirurški odstrani u ranoj fazi, melanom je izlječiva bolest.

Tko bi trebao biti posebno oprezan?

Veći rizik od nastanka melanoma imaju osobe svijetle puti, svijetlih očiju i kose, osobe koje lako i brzo izgore na suncu, osobe koje su često i intenzivno bile izložene ultraljubičastim sunčevim zrakama, osobito ako su zadobile jake opekotine od sunca u djetinjstvu i mladosti, oni koji se izlažu djelovanju UV zraka u solarijima, osobe s velikim brojem madeža ili s tzv. displastičnim (već promijenjenim) madežima, osobe koje su prethodno liječene od melanoma ili karcinoma kože te krvni srodnici oboljelih od melanoma. Svaka promjena madeža – potencijalna je opasnost.No, s druge strane, imajte na umu da svaka pojava pigmentirane kožne tvorbe nije nužno melanom. Najčešće su to druge kožne promjene, koje su bezopasne, no procjenu ipak prepustite stručnjaku. Jednostavnim dermatološkim pregledom otklonit ćete strah i bojazan da se radi o ozbiljnoj bolesti.

Kako se pregledavaju madeži?

Madeži se pregledavaju digitalnim dermatoskopom, što je pouzdana metoda u dijagnostici madeža. Digitalna dermatoskopija omogućava praćenje sumnjivih madeža koji se mijenjaju tijekom vremena. Prilikom svakog pregleda, fotografije se pohranjuju i uspoređuju s prethodnima, a u slučaju pojave određenih promjena u promatranoj leziji, postavlja se indikacija za njeno uklanjanje. Ovo je osobito značajna metoda praćenja kod osoba s povišenim rizikom za nastanak melanoma, a to su osobe koje imaju sindrom atipičnih (displastičnih) nevusa, one koje su već liječene zbog melanoma ili drugog karcinoma kože (ili netko u njihovoj obitelji), koje imaju veliki broj madeža na tijelu, koje su svijetle puti i vrlo osjetljive na izlaganje suncu (crvenokose osobe, s pjegama), koje su imale opekline od sunca u djetinjstvu i adolescenciji te one koje su zbog profesije ili hobija kronično izložene UV zračenju.

Koje su metode uklanjanja madeža?

Uz klasično kirurško uklanjanje, u Poliklinici Bagatin koriste jednu od najpopularnijih metoda uklanjanja novog doba. Zahvaljujući razvoju tehnologije, laseri sve više mjesta pronalaze u medicini, a kada je riječ o laserskom uklanjanju madeža koristi se Erbium laser.

Lasersko uklanjanje madeža najjednostavnija je metoda za uklanjanje madeža i ostalih kožnih promjena. U većini slučajeva nije potrebna anestezija. Uključuje upotrebu laserskog svjetla čiji se snop usmjerava izravno u madež kako bi ga se zagrijalo i potom uništilo. Bezbolno je, ne zahtijeva rezanje, niti šavove na koži. Također, kod laserskog uklanjanja madeža manja je vjerojatnost da će nastati ožiljci kao kod drugih tehnika uklanjanja. Važno je napomenuti da se prilikom laserskog tretmana kožna promjena odstranjuje u cijelosti na mikroskopskoj razini te ne postoji mogućnost da se tretirano tkivo pošalje patologu na analizu za postavljanje definitivne dijagnoze. Još jedna od metoda koja se koristi u Poliklinici Bagatin je Ellman radiofrekvencija kojom se uklanja samo promjena na koži. Ne ostavlja ožiljke, ne stvara rane, nema krvarenja, a nakon 7-10 dana nastaje novi, svježi sloj kože. Nakon uklanjanja madeža metodom radiofrekvencije madež je moguće poslati na PHD (patohistološku) analizu gdje se utvrđuje da li je promjena bila benigna.

Preventivno odstranjivanje sumnjivih kožnih tvorbi još uvijek je najjače oružje u borbi protiv melanoma. Stoga, pregledavajte svoje madeže na vrijeme, tijekom cijele godine, a sada je idealno vrijeme za lasersko uklanjanje svih kožnih promjena.